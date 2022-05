Alba Parietti in costume senza filtri: lo scatto entusiasma i fan e fa il pieno di like.

Alba Parietti ha stupito i suoi tantissimi fan mostrandosi in costume da bagno senza alcun tipo di filtro. Sessanta candeline all’attivo, la showgirl sembra ancora una ragazzina e, se è possibile, è ancora più bella di quando si mostra con il makeup.

Alba Parietti in costume senza filtri

Qualche giorno fa, Alba Parietti ha mostrato ai fan una sua foto in costume senza filtri. Classe 1961, la showgirl ha ancora un corpo perfetto e anche il suo volto non sembra affatto vittima dello scorrere del tempo. Di certo, per arrivare a 60 anni in splendida forma, Alba, in passato, avrà curato il suo corpo in ogni modo. E’ quasi impossibile, infatti, spegnere 60 candeline e continuare a dimostrare 30 anni.

“Volete una foto completamente senza filtri??? Va bene… Eccola!!!“, ha scritto la Parietti a didascalia dello scatto che la ritrae in costume.

Alba e la filosofia no filter

La foto in costume senza filtri ha riscosso un grande successo, motivo che ha spinto Alba a confessare ai fan la sua nuova filosofia ‘no filter’. La Parietti ha condiviso altri scatti che la ritraggono senza makeup e ha scritto:

“Sto imparando a vedermi senza trucco e senza filtri, non solo nella vita, ma anche sui social. Ieri mi avete riempito d’amore e di complimenti per una foto senza filtri e senza trucco. Mi ha gratificato e fatto capire che la verità paga sempre. Grazie!!! Alle volte noi donne siamo insicure, anche se non lo sembriamo. Dovremo trovare la forza dentro di noi, io l’ho fatto tutta la vita. Ma è bello essere amata da qualcuno che ti fa sentire una dea, fortissima perché sai che è il primo a proteggerti dal mondo intero e alle volte anche da te stessa”.

La Parietti avrà trovato questa forza anche grazie all’amore? Proprio recentemente, infatti, ha confermato la relazione con l’imprenditore Fabio Adami.

L’invito di Alba ai fan

Alba ha concluso:

“La cattiveria alle volte è solo frustrazione, lo sfogo disperato di profonda infelicità per cui provare solo tanta pena, mai rabbia, semmai imbarazzo o indifferente distacco se si è più cinici o se perdura. Bisogna essere compassionevoli con chi soffre e tolleranti, quanto indifferenti, con i più stupidi, soprattutto quando la vita ti fa regali così grandi, ti regala felicità, ricoprendoti di amore incondizionato, di dolcezza e di protezione (reciproca). Buona serata, vi lascio con una citazione di Oscar Wilde, il mio faro: ‘Ci vuole una donna molto ingenua per fare cose veramente stupide’”.

La Parietti ha lanciato un chiaro invito ai fan: fregarsene della cattiveria della gente. Lei, da sempre bersaglio delle malelingue, sa bene cosa significa ricevere insulti a destra e a manca, ma, nonostante tutto, è sempre stata una leonessa.