Alba Parietti, l’abito “riciclato” al Festival di Venezia: è lo stesso indossato al suo compleanno

Sul red carpet del Festival di Venezia Alba Parietti ha sfoggiato un abito "riciclato" della sua festa di compleanno.

Alba Parietti ha sedotto il lido di Venezia con un sensuale abito di Versace, ma in tanti hanno notato che il vestito fosse lo stesso indossato per il suo 60esimo compleanno.

Alba Parietti: l’abito a Venezia 2021

A differenza di modelle e influencer (che non perdono occasione per sfoggiare un nuovo look ad ogni occasione mondana) Alba Parietti ha optato per “il riciclo” durante il suo arrivo alla 78esima edizione del Festival di Venezia in compagnia di Cristiano De André (suo ex compagno con cui è rimasta in buoni rapporti).

L’opinionista e showgirl per l’occasione ha sfoggiato un abito nero di Versace con profonda scollatura sul seno. L’abito era lo stesso da lei indossato in occasione del suo 60esimo compleanno, quando in compagnia di alcuni amici ha festeggiato in un locale di Milano.

Alba Parietti e Cristiano De André: il rapporto

Dopo aver vissuto con il figlio di Fabrizio De André una lunga e importante liaison, Alba Parietti è tornata ad essere single.

Lei e Cristiano De André hanno comunque mantenuto buoni rapporti e hanno affermato di essere buoni amici. “E bisogna volersi bene davvero per sopportarsi, essere amici per 40 anni. Litigare buttandosi verità in faccia e tornare a sorridersi. L’amicizia è accertarsi nel bene e nel male. È conoscere i limiti, i difetti peggiori criticarli, accettarsi ma difendersi davanti al mondo. Condividere pensieri, successi e infelicità. Un amico è per sempre Come un diamante (grezzo) ma un diamante… Che tu sia felice vecchio”, aveva scritto la showgirl facendo i suoi auguri a Cristiano De André in occasione di uno dei suoi compleanni.

Alba Parietti: la vita privata

Alba Parietti ha confessato di essere single ma in passato è stata a lungo legata a Cristiano De André e a Giuseppe Lanza di Scalea. La showgirl è stata sposata con Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco. In merito ai suoi ex Alba Parietti ha confessato di aver mantenuto con loro un buon rapporto: “Sì, con lo stesso Lambert, Jody Vender, Franco Oppini, il padre di mio figlio, Giuseppe Lanza di Scalea.

Erano tutti quasi paterni, affettuosi, ci stimiamo. (…) Ho delle colpe anche io, sono un po’ sadomaso, sono attratta dagli amori malati e tormentati, ci sto molto male ma li ricerco”, aveva detto.