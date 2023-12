Il 42enne, condannato per l'omicidio della sorella, è ancora sedato ma si sta riprendendo

Dopo essere stato picchiato con violenza fa altri due detenuti nel carcere di Valle Armea, migliorano le condizioni di Alberto Scagni. Ieri, giovedì 30 novembre, la polizia scientifica ha esaminato il luogo dove è avvenuto il pestaggio.

Prossima settimana nuova operazione

Al momento, Alberto Scagni si trova ancora in coma farmacologico dopo alcuni interventi chirurgici. La prossima settimana sarà nuovamente operato nell’ospedale di Sanremo.

Il 42enne è stato aggredito da due detenuti nella sua cella, nel cercare di Sanremo. Scagni, secondo quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria Sappe e Uilpa, sarebbe stato sequestrato e picchiato.

L’intenzione degli aggressori sarebbe stata quello di ucciderlo, sempre secondo i sindacati. Pare che i due fosse ubriachi, utilizzando l’alcol ottenuto con la macerazione della frutta. I due detenuti sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona.

Nella sezione dei detenuti protetti

Scagni si trovava nella sezione dei “detenuti protetti“, infatti l’uomo è stato condannato a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio della sorella Alice. Il 42enne era in una cella del Padiglione Z insieme ad un altro detenuto, anche lui italiano, che sarebbe stato rinchiuso in bagno sotto minaccia.

Non è la prima aggressione che subisce Scagni: lo scorso ottobre era già stato picchiato dal compagno di cella, per poi essere trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni critiche con contusioni e ferite da taglio.

