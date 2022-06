Alessandra Amoroso e Georgette Polizzi unite per un progetto: di cosa si tratta

Alessandra Amoroso e Georgette Polizzi hanno svelato via social il nuovo progetto che le ha viste protagoniste insieme.

Attraverso un post via socail Alessandra Amoroso ha annunciato la sua collaborazione molto speciale con Georgette Polizzi, ex volto di Temptation Island.

Alessandra Amoroso e Georgette Polizzi

Il 13 luglio a San Siro si terrà il concerto di Alessandra Amoroso e per l’occasione la stessa cantante ha svelato di avere in serbo un progetto con Georgette Polizzi, che avrebbe realizzato una capsule collection personalizzata e legata all’evento.

Georgette è un ex volto di Temptation Island e oggi, lontana dai riflettori, lavora come stilista.

“Ho conosciuto una donna che, come me, della sua passione ha fatto un lavoro. Una donna forte che non si è fermata di fronte a nulla; piena di passione e amore… lei mi ha spinto a creare qualcosa di diverso per voi che ci siete sempre stati, qualcosa che fosse solo vostro, nostro e che durasse nel tempo, se tenuto con cura! I nostri capi unici, realizzati a mano dalla mia dolce Georgette e dal suo meraviglioso staff, sono in pre-order da questo momento (il link al sito è nelle storie ma sapete che io non sono brava nella promozione!) e dovranno essere ritirati (insieme ad altre collezioni che usciranno!) dal 7 al 14 luglio nel Tutto Accade pop-up store, che sarà la nostra casa a Milano nella settimana del concerto.

Il pop-up store ospiterà un palinsesto di eventi e attività che stiamo organizzando per voi e che speriamo vi possano piacere!”, ha svelato Alessandra Amoroso via social, mentre Georgette Polizzi, da poco diventata madre della piccola Sole, ha commentato il suo messaggio con una cascata di emoticon a forma di cuore. In tanti, tra i fan delle due, hanno accolto con gioia l’entusiasmante novità.