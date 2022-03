Georgette Polizzi è diventata mamma per la prima volta: lei e Davide Tresse sono finalmente genitori.

Lei e il marito Davide Tresse hanno condiviso una foto dove i due sono ritratti in sala parto insieme alla piccola appena nata. “21 marzo, primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”, ha scritto Georgette, più felice che mai.

Le difficoltà nel restare incinta

Dopo aver confessato di essere rimasta incinta, Georgette Polizzi ha raccontato di aver vissuto momenti particolarmente difficili e di aver avuto enormi difficoltà nel restare incinta:

“Se dovessi avere ricadute con la sclerosi multipla ecco cosa farò”.

Intanto si gode il suo miracolo diventato realtà. Spero tanto che sia una bambina. L’inizio è stato difficile, ho avuto una minaccia d’aborto e ho passato le vacanze distesa a letto. Ora però sto bene. La gravidanza è il periodo più bello nella vita di una donna con la sclerosi multipla: è come se la malattia si mettesse in stand by. I problemi con la sclerosi si ripresenteranno subito dopo il parto, potrebbero esserci delle ricadute importanti.

Sono pronta a sottopormi di nuovo alle mie terapie, farò qualsiasi cosa, voglio che mio figlio abbia una mamma forte”, ha dichiarato.

Georgette ha anche confessato di essersi dovuta sottoporre a un periodo di cure per cercare di avere un figlio e di essersi affidata alla procreazione assistita:

“E’ stata dura, ho sofferto, poi però mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: ‘Sento che ce la farò’. Ho cambiato centro e ho intrapreso un percorso diverso, lungo, fatto di analisi, esami, test di prove.

Facevo cinque iniezioni ogni sera. Ero bombardata di ormoni”.