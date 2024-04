Due giorni fa Alessandra Amoroso è stata ospite di Annalisa al PalaLottomatica di Roma e in merito a questa sua partecipazione ha svelato un simpatico retroscena ai fan.

Il video TikTok di Alessandra Amoroso

Fantastica l’esibizione delle due cantanti sul palco romano, ma non è finita. Quello che invece molti potrebbero non aver visto è il video del backstage e in particolare del momento “trucco”. A pubblicato, su TikTok, è stata la stessa Alessandra, sorprendendo i suoi fan.

Il successo raggiunto da Alessandra Amoroso con il video TikTok

Nel giro di 24 ore la cantante salentina ha superato le 775.000 visualizzazioni.

«Momento truccamento concerto Annalisa», esordisce lei nel filmato prima di iniziare a struccarsi.

Alessandra Amoroso sembra un’esperta make-up artist:

«Per le occhiaie uso l’aranciato che smorza il viola. Punti luce e contouring, io non uso blush ma rossetto. Mentre per gli occhi ho fatto una prova a casa, faccio il contorno più scuro verso l’esterno, una parte più scura al centro per dare profondità».

Il look di Alessandra Amoroso al concerto di Annalisa

Per l’occasione Alessandra Amoroso ha indossato un look firmato Roberto Cavalli, il celebre stilista italiano recentemente scomparso all’età di 83 anni.

Un look sensuale e chic di un costo non per tutte le tasche: la giacca costa 4500 euro sul sito ufficiale di Cavalli, mentre i pantaloni 3950 euro, per un prezzo totale di oltre 8mila euro.