Sanremo, Alessandra Amoroso cambia look per la finale: il dettaglio dei capelli

Alessandra Amoroso è in gara, per la prima volta nella sua carriera, al Festival di Sanremo con il brano ‘Fino a qui’: canzone che sente profondamente sua, in cui ha riversato sensazioni ed emozioni vissute nell’ultimo periodo.

Nell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha stupito con una nuova acconciatura. Nelle precedenti serate, infatti, la cantante aveva un long bob, ma per il gran finale ha scelto di cambiare: ha sfoggiato una lunga chioma liscia, grazie alle extension, con frangetta a tendita.

Alessandra Amoro ha scelto il total black per i suoi look: il nero l’ha accompagnata dalla prima serata fino all’ultima. Per la serata dell’esordio ha puntato su una creazione personalizzata firmata Monot con guanti da diva. Nella serata successiva ha scelto un completo di paillettes, “copiando” il look a Taylor Swift. Nella serata di giovedì, invece, la scelta è caduta su un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Venerdì ha indossato un vestito con doppio maxi spacco, sempre di quest’ultima Maison. Abito lungo con ricami e paillettes, schiena nuda e dettaglio stringato sul décolleté, invece, per l’ultima serata.

