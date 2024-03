Alessandra Amoroso mandata via da un ristorante: il racconto

Alessandra Amoroso mandata via da un ristorante: il cameriere che l'ha messa alla porta racconta l'accaduto.

Alessandra Amoroso è stata mandata via da un ristorante: la notizia, raccontata sui social dal cameriere che l’ha messa alla porta, è diventata virale. Perché la cantante ha ricevuto un simile trattamento? Che cosa è accaduto in seguito?

Alessandra Amoroso mandata via da un ristorante

Un ragazzo di nome Andrea Marziano ha raccontato sul suo profilo TikTok una vicenda che vede come protagonista Alessandra Amoroso. Lo scorso dicembre, la cantante si è presentata presso il ristorante Antica Osteria di Ossana, in provincia di Trento, ed è stata mandata via. E’ stato lo stesso Marziano, cameriere del locale, a metterla alla porta.

Il racconto del cameriere del ristorante Antica Osteria

Andrea ha raccontato:

“Entra questa ragazza con il compagno e mi chiede se avessi un tavolo, io guardo l’agenda e le rispondo di no, perché eravamo al completo. Lei mi ringrazia si gira e se ne va“.

Marziano non ha riconosciuto Alessandra Amoroso e si è reso conto della gaffe solo quando un collega glielo ha fatto notare. A quel punto, pentito del suo gesto, ha chiesto scusa alla cantante e l’ha invitata a tornare. “Alessandra, mi dispiace averti mandato via. Torna e ti prometto che un tavolo te lo trovo“, ha dichiarato il cameriere.

Alessandra Amoroso torna nel ristorante che l’ha mandata via

A distanza di qualche giorno, Alessandra Amoroso è tornata nel ristorante che l’ha mandata via. Marziano ha raccontato: