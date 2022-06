Alessandro Iannoni svela su Instagram l’esito del primo esame sostenuto dopo l’Isola: ecco com’è andato

Alessandro Iannoni ha annunciato tramite Instagram l'esito del primo esame universitario sostenuto dopo l'Isola: ecco com'è andato e quanto ha preso.

Non è trascorso moltissimo tempo da quando Alessandro Iannoni, il figlio dell’amatissima Carmen Di Pietro, ha deciso di abbandonare il reality “L’Isola dei Famosi” per tornare a dedicarsi a tempo pieno ai suoi studi universitari.

A distanza di pochissimo tempo, Iannoni è già riuscito a riprendere il ritmo con lo studio e ha già sostenuto un esame universitario, ecco com’è andato e cosa ha raccontato su Instagram il figlio della Di Pietro a riguardo.

Alessandro Iannoni svela l’esito del primo esame che ha sostenuto dopo l’Isola: tutti i dettagli

Per rispondere alle critiche che da qualche tempo circolavano sul suo conto, Alessandro Iannoni ha deciso di svelare attraverso delle Instagram Stories l’esito del primo esame universitario che ha sostenuto a distanza di pochissimo tempo dalla conclusione della sua esperienza da naufrago a “L’Isola dei Famosi”.

Ecco cosa ha dichiarato Iannoni a riguardo:

“Dopo più di una settimana è arrivato l’esito del mio primo esame dopo l’Isola, che ho sostenuto mi sembra il 15 giugno, l’esame di Finance. Per me averlo passato è fondamentale, è proprio una questione personale, devo averlo passato questo esame. Andiamo a vedere sto risultato, ho un’ansia che me se magna. Proprio in diretta apriamo la mail, non mi sto inventando niente: 26/30! Sto godendo, godo”.

Iannoni sul risultato dell’esame: “Lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo l’Isola”

La decisione di Iannoni di rivelare in diretta su Instagram l’esito del suo esame universitario, è stata principalmente motivata dalla volontà del figlio della Di Pietro di mettere a tacere tutte quelle voci secondo cui il ragazzo non avrebbe mai ripreso gli studi dopo l’abbandono dell’Isola.

A tal proposito, ecco cosa ha dichiarato Alessandro a riguardo:

“Questo lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall’Isola”.

Cosa studia Alessandro Iannoni e in quale università è iscritto?

Il talentuoso figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, frequenta la prestigiosa università Luiss Guido Carli di Roma ed è iscritto al corso di studi denominato “Economics and Business”, che è strutturato interamente in lingua inglese.

In seguito all’annuncio del prolungamento dell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, Iannoni ha scelto di abbandonare il gioco per poter sostenere in tempo alcuni esami universitari e di fatto sta già cominciando a raccogliere le prime soddisfazioni e i primi risultati di questa scelta.