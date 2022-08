Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire: è stata salvata dalla moglie di Francesco Facchinetti, che le ha praticato la manovra di Heimlich.

Tragedia sfiorata per Alessia Marcuzzi: la conduttrice di Boomerissima ha rischiato di morire. A salvarla Wilma Faissol, moglie dell’ex compagno Francesco Facchinetti. A raccontare quanto accaduto è stata la Pinella.

Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire

Tramite il suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha raccontato che la moglie di Francesco Facchinetti, ovvero Wilma Faissol, le ha salvato la vita.

La grande famiglia allargata sta trascorrendo una vacanza a Londra e, durante una cena, la Pinella ha visto la morte in faccia. La conduttrice di Boomerissima ha dichiarato:

“Ho rischiato di morire. No, non è uno scherzo, è la verità. Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico”.

Il racconto di Alessia Marcuzzi

La Marcuzzi ha proseguito:

“Ho pensato davvero di morire, non riuscivo piu’ a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire. Tutto questo nel giro di due minuti davanti a tutte le persone del ristorante che non capivano che cosa stesse succedendo. (…) Mi sono girata, l’ho abbracciata fortissimo e le ho detto commossa ‘Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai’. E’ vero, non lo dimenticherò mai Wilma. “.

Wilma, che in America ha studiato medicina, le ha praticato la manovra di Heimlich. Si tratta di una vera e propria pratica salvavita, che consente di liberare la trachea a quanti stanno soffocando.

I ringraziamenti di Alessia Marcuzzi a Wilma Faissol

Alessia, in conclusione, ha ringraziato Wilma per averle salvato la vita. Non solo, ha promesso di imparare a praticare la manovra di Heimlich. La Marcuzzi ha dichiarato: