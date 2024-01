Alessia Marcuzzi, la frecciatina sul flirt con De Martino: "Sento i miei sent...

A distanza di giorni dall’uscita del gossip che la vede al centro della scena insieme a Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha sganciato quella che i fan hanno letto come una chiara frecciatina.

Alessia Marcuzzi: la frecciatina sul flirt con De Martino

Sono giorni, ormai, che si è tornati a parlare del flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Mentre Belen Rodriguez ha confermato la tresca tra l’ex marito e la conduttrice Rai, il conduttore partenopeo ha continuato a smentire. All’appello mancava soltanto il commento della Pinella, che è arrivato sotto forma di frecciatina.

Alessia Marcuzzi si appella alla comicità

Tramite il suo profilo TikTok, Alessia ha condiviso un video che in molti hanno letto come una frecciatina al flirt con De Martino. Si tratta di un filmato comico, di una vecchia puntata di Mai dire Gol del 1993. “Non sento, sento poco, non sento proprio… Sento poco, sento sì, i miei sentimenti“, recita Antonio Albanese.

La frecciatina piace ai fan, ma qual è la verità?

Come al solito, la Marcuzzi è stata criptica. La frecciatina è poco chiara e, tra l’altro, è stata letta così dai fan. E’ possibile, infatti, che Alessia abbia condiviso il video senza pensare minimamente al chiacchiericcio sul flirt con De Martino.