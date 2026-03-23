Il mondo dei social e dello spettacolo italiano è stato colto da un turbine di gioia e bellezza per la notizia diramata dalla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran che hanno scelto di condividere con i loro fan un traguardo bellissimo ed allo stesso tempo importantissimo, scopriamo cosa è accaduto.

I vip e la condivisione della vita sui social

I Vip utilizzano i social per condividere con il proprio pubblico i loro avvenimenti più importanti ma anche quelli quotidiani, i social ormai sono diventati lo specchio della nostra intimità, da un lato è positivo perché si crea un legame più autentico e dall’altro è un problema per la privacy.

Difatti uno dei risvolti negativi del mettere “in piazza” i contenuti in maniera costante è che qualcuno, solitamente colui o colei che viene definito hater, possa piazzare commenti d’odio nei confronti della star o addirittura possa compiere atti disturbatori.

Il confine è molto sottile e deve stabilirlo chi punta ad instaurare quella relazione, se tra milioni di followers si vuole emergere è bene farlo entro dei limiti che devono essere ponderati oltreché stabiliti.

Limitarsi a guardare e commentare, in modo costruttivo possibilmente, è il modo perfetto di posizionarsi sui social da fan/follwer.

A questo proposito una coppia famosa del mondo tv italiano ha scelto i social per inviare un messaggio bellissimo ed importantissimo.

Alex Belli e Delia Duran, è nato il primo figlio

Alex Belli e Delia Duran sono un coppia ormai salda nel panorama dello showbiz italiano, un rapporto che dura ormai da parecchio tempo.

Non hanno fatto mistero delle difficoltà incontrate durante questo percorso, difatti l’arrivo del piccolo è stato definito “un miracolo” dallo stesso Alex Belli.

La decisione è stata di postare una foto delle manine del piccolo, il nome scelto dalla coppia è stato Gabriel, sul profilo Instagram dell’attore, come riportato da CaffeinaMagazine.it a cui sono seguiti i commenti di molti personaggi noti, tra i primi l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia.

Oltre a lui anche tra gli altri, Elisabetta Gregoraci, Carmen Russo e Samira Lui, che hanno inondato lo spazio dei commenti di auguri e felicitazioni per questo nuovo importante capitolo della loro vita.