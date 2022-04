Alex Belli si candida per l'Isola dei Famosi e racconta un aneddoto su Rocco Siffredi.

Alex Belli, ospite di Isola Party, si è proposto per l’Isola dei Famosi. Non solo, l’attore ha raccontato anche un aneddoto su Rocco Siffredi, suo compagno d’avventura ai tempi della sua partecipazione al reality honduregno. Verrà preso in considerazione da Ilary Blasi?

Alex Belli si candida per l’Isola dei Famosi

Ospite di Isola Party, Alex Belli ha intrattenuto un po’ i conduttori Ignazio Moser e Valeria Barbieri. Il “Man”, da bravo show man, ha dato il meglio di sé, arrivando anche a candidarsi come concorrente dell’Isola dei Famosi. Senza troppi giri di parole, ha ammesso di essere pronto a prendere il primo aereo per l’Honduras. Alex ha dichiarato:

“Se mi volete io prendo l’elicottero, mi lancio e vado a fare un po’ di scompiglio sull’isola. Il capitan Belli! “.

Belli propone anche un ruolo ad hoc

Non solo una semplice autocandidatura, Belli ha anche proposto un ruolo perfetto per lui. Ha dichiarato:

“Dovete sapere tra l’altro che in Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola, c’è il Capitan Morgan. In pratica è una figura particolare. Lui è un personaggio che scombussola i piani e fa i dispetti. Ruba le cose porta disordine. Quello è un ruolo che a me piacerebbe tantissimo”.

“Capitan Belli“, quindi, vorrebbe avere il ruolo di guastafeste.

Ilary Blasi valuterà la sua proposta? Per questa stagione sembra un po’ improbabile, ma per la prossima potrebbe avere tutte le carte in regola per diventare naufrago.

L’aneddoto su Rocco Siffredi

Prima di congedarsi da Isola Party, Alex ha raccontato un aneddoto su Rocco Siffredi, suo compagno d’avventura all’Isola dei Famosi 2015. Ha dichiarato: