Alex Nuccetelli replica a Melory: “Se Ilary si è messa con lui, deve ringraziare me”

Alex Nuccetelli ha replicato contro la stoccata di Melory Blasi nei suoi confronti.

Alex Nuccetelli ha replicato contro Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi che gli ha scagliato una stoccata attraverso i social.

Alex Nuccetelli contro Melory Blasi

Melory Blasi non ha gradito i gossip sul conto di sua sorella Ilary Blasi e il suo ex cognato, Francesco Totti, specie quelli messi in circolazione da Alex Nuccetelli, che fece da cupido all’ex coppia d’oro di Roma.

Attraverso i social Melory ha infatti scritto (in riferimento a Nuccetelli): “Certi amici farebbero bene a restare in silenzio”.

L’ex marito di Antonella Mosetti non se l’è fatto ripetere due volte, e attraverso i social ha replicato: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”, ha dichiarato.

Nuccetelli ha anche aggiunto ulteriori indiscrezioni sull’addio di Totti e Ilary e in particolare sulla presunta liaison tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi:

“Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male? Francesco Totti e Ilary Blasi si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli, Cristian e Chanel hanno una macchinina sola divisa in due, per dire.

Belli come il sole, avevano il mondo ai loro piedi, resistere alle tentazioni deve essere stato difficile. Ora però auguro a entrambi un futuro bellissimo”, ha detto.