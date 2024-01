Alfonso Signorini, batosta per il suo GF: niente appuntamento doppio. Ecco quando torna in onda.

Batosta per Alfonso Signorini e il suo GF. Il conduttore, nel corso dell’ultima puntata del reality, si è visto costretto a fare una comunicazione ai telespettatori. Il programma, almeno per il momento, non tornerà ad avere un doppio appuntamento.

Alfonso Signorini, batosta per il suo GF: la comunicazione

Fino al mese di dicembre 2023, il GF è andato in onda con un doppio appuntamento settimanale. Alfonso Signorini, soddisfatto della possibilità concessa al reality, aveva annunciato con gioia la messa in onda del lunedì e del giovedì. Poi, a ridosso delle vacanze di Natale, c’è stato un altro cambiamento: la seconda puntata si è spostata dal giovedì al sabato. Un salto di qualità, purtroppo non premiato dagli ascolti. Così, a gennaio 2024, il GF è tornato ad andare in onda con un solo appuntamento settimanale.

Alfonso Signorini: cambio di programmazione per il GF

Oltre ad essere privato di una puntata, il GF ha dovuto fare i conti anche con alcuni cambi di programmazione. L’ultimo l’ha visto cedere il lunedì ad una partita di Supercoppa. La messa in onda è stata così spostata al martedì, ma Alfonso Signorini ha fatto un altro annuncio che ha spiazzato i fan: c’è una nuova modifica al palinsesto.

GF: quando va in onda?

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Signorini ha annunciato che il reality tornerà in onda lunedì 29 gennaio 2024. Questo significa che Mediaset ha deciso di non concedergli la prima serata del giovedì, lasciandogli un solo appuntamento settimanale. Probabilmente, il Biscione ha deciso di non schierare il programma contro Doc Nelle tue mani, campione di ascolti.