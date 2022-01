Alfonso Signorini chiede un provvedimento disciplinare: “Non vado avanti altrimenti”

Alfonso Signorini ha chiesto agli autori del GF Vip 6 di prendere un provvedimento contro i concorrenti del programma.

Alfonso Signorini: il provvedimento

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 è stata piuttosto movimentata e Alfonso Signorini si è trovato a far fronte ad alcuni scontri tra i concorrenti che, oltretutto, gli avrebbero mancato di rispetto impedendogli di parlare o parlandogli sopra.

Il conduttore ha chiesto agli autori del programma di prendere provvedimenti contro i concorrenti dello show:

“In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo. Anche tu Soleil mi parli sempre sopra, quindi non dire che è osceno. Se dico silenzio dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, ma perché c’è chi sta facendo un lavoro. E per il pubblico a casa che altrimenti non capisce niente”, ha tuonato, e ancora: “Un’eleganza di altri tempi, eh? Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente.

No. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”.

Alfonso Signorini: l’ira contro Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini si è scagliato contro Sonia Bruganelli che pure, a suo dire, avrebbe osato interromperlo durante la diretta del reality show. I due si sono scontrati in diretta e la conduttrice ha lasciato lo studio, salvo poi farvi ritorno dopo la pausa pubblicitaria. “Povera Bruganelli, le ho tolto la parola” ha commentato sarcastico il conduttore, mentre lei ha replicato piccata: “Non si tratta di quello, ma dei modi con cui lo hai fatto”.

Alfonso Signorini: il GF Vip 6

Signorini è al timone del Grande Fratello Vip per la terza volta e anche questa edizione, come quella precedente, andrà avanti fino a marzo. Ci saranno nuove tensioni tra il conduttore e gli inquilini della Casa del reality show?