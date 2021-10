Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre: scoppia la bufera al Gf Vip

Nel corso della dodicesima puntata del GF Vip Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 22 ottobre con la dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale il conduttore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini, la telefonata a sorpresa di Bonolis al GF Vip

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli, parlando del periodo in cui Paolo Bonolis la corteggiava, ha dichiarato: “Millantava ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante”. Parole che non sono passate di certo inosservate, tanto che anche nel corso dell’intervento di Bonolis a Cartabianca è stato tirato in ballo l’argomento.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha quindi deciso di chiamare in diretta Bonolis che ha risposto, dando così il via ad un simpatico siparietto.

Ma non solo, per l’occasione Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre

Intervenuto in diretta nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis, rivolgendosi al conduttore del noto reality ha dichiarato: “Non passi per l’osteria prima di fare la trasmissione, arrivi ‘mbriaco“.

A quel punto Alfonso Signorini si è giustificato spiegando di avere 38 e mezzo di febbre. Parole, quest’ultime, che non sono passate di certo inosservate, tanto da finire nel mirino del popolo del web.

Alfonso Signorini nel mirino del web

In base a quanto previsto dalle norme anti Covid, nel caso in cui si abbia la febbre oltre 37.5° oppure altri sintomi influenzali, bisogna rimanere al proprio domicilio. Proprio per questo motivo sono in molti a chiedersi come mai, invece, Signorini sia in diretta.

Tra i commenti che si leggono sui social si annoverano: “Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il Gf Vip.

Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile??“, oppure “E in barba a tutte le leggi anti covid Signorini sta facendo la trasmissione con 38 di febbre“.