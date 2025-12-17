Ci si aspettava che Alfonso Signorini avrebbe detto qualcosa in merito alle gravi accuse mosse da Fabrizio Corona durante un episodio del suo podcast “Falsissimo“, dove l’ex re dei paparazzi ha parlato del cosiddetto “sistema Signorini”. Ecco cosa ha detto il direttore di Chi.

Alfonso Signorini, le gravi accuse da parte di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, in un episodio del suo podcast “Falsissimo”, dal titolo “Il prezzo del successo”, ha lanciato gravi accuse nei confronti di Alfonso Signorini, asserendo che “se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione.” Il conduttore e direttore di Chi, stando a quanto detto da Corona, avrebbe avuto ad esempio dei flirt e presunti rapporti sessuali con alcuni ragazzi, diventato poi concorrenti del Grande Fratello. Corona parla quindi del “sistema Signorini”, precisando che ciò sarebbe il “prezzo del successo” e che oggi Signorini sarebbe “l’unico vero trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo.” Ma non è finita qui, durante la puntata di “Falsissimo“, Corona ha parlato anche del caso zero del presunto sistema Signorini, che coinvolgerebbe circa 500 persone e sarebbe attivo da una decina di anni. Al centro di tale vicenda ci sarebbe Antonio Medugno, dapprima conosciuto solo sui social per i suoi video e poi diventato nel 2022 concorrente del Grande Fratello grazie, sempre secondo Corona, a un interesse particolare nei suoi confronti da parte di Signorini. L’ex re dei paparazzi ha anche mostrato presunti messaggi che il direttore di Chi si sarebbe appunto scambiato con Medugno. Pronta è ora arrivata la replica proprio da parte di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le gravi accuse di Corona: le sue parole

Ieri, dopo le accuse da parte di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini è rimasto in silenzio anzi, durante l’ospitata a “Dentro la Notizia” da Gianluigi Nuzzi, il direttore di Chi non ha parlato dell’argomento. Oggi, però, intercettato dal Corriere della Sera, ha detto: “non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Lo dico perché ho già messo tutto in mano ai miei legali.”