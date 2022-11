Alghe dimagranti come sfruttarle in cucina e rimedi naturali

Da sempre, le alghe sono alimenti molto usati, soprattutto nei paesi asiatici, dove è possibile consumarle in vari modi. Tra le tante tipologie, anche le alghe dimagranti che aiutano a liberarsi dei grassi in eccesso sfruttando tutte le proprietà di questo alimento. Vediamo come usarle in cucina e l’abbinamento alla dieta.

Alghe dimagranti

Sono delle specie che solitamente sono sfruttate in cucina per la preparazione di integratori dimagranti di cui sono uno degli ingredienti principali. Le alghe dimagranti possono aiutare a saziarsi e far perdere il peso in eccesso proprio grazie alle proprietà e virtù di questo alimento considerato, a tutti gli effetti, un super food.

Sono considerate degli alleati preziosi per la propria salute proprio per i tantissimi benefici che apportano all’organismo e al fisico, in generale. Un alimento superfood perché ricco di vitamine e di sali minerali, oltre ad aiutare a eliminare i chili in eccesso, l’adipe e hanno anche la funzione di drenante per il fegato, i reni compreso anche l’intestino.

Spirulina come il celebre integratore Spirulina Ultra, kombu sono soltanto alcuni dei nomi di queste alghe che si possono consumare poco prima dei pasti e che si trovano in commercio sia sotto forma di polvere che di compresse. Hanno un ottimo effetto soprattutto sul metabolismo dal momento che hanno proprietà brucia grassi.

Stimolano il metabolismo andando ad agire direttamente sui grassi e gli accumuli di adipe. Favoriscono l’attività della digestione in modo che sia più semplice e le alghe dimagranti permettono anche di regolare la fame permettendo di saziare nel modo giusto. Ovviamnte per ottenere maggiori effetti e risultati, è sempre bene associarle a uno stile di vita sano e a un po’ di attività fisica.

Alghe dimagranti in cucina

Nei paesi asiatici, come il Giappone, le alghe dimagranti sono particolarmente usate non solo per tenere sotto controllo il peso. Si possono anche moltissimo usare in cucina da consumare insieme alle insalate, le verdure, le creme o anche le vellutate. Sono diversi i piatti da preparare in cucina a base proprio di questo elemento.

Sono diversi i tipi di alghe: alcune hanno un sapore maggiormente delicato e si abbinano a piatti come il pesce o il formaggio oppure va benissimo da consumare nelle zuppe. Altri tipi di alghe sono adatte da provare fritte in pastella, mentre l’alga Nori è usata in cucina per lessare i legumi e ha proprietà che stimolano la digestione, oltre a ridurre il gonfiore.

Una alga dimagrante come la spirulina si può usare in cucina al posto del sale proprio perché ricche di sali minerali come il potassio e il magnesio. Oggi i negozi fisici e online ne offrono ampia varietà in modo che ognuno possa assaggiare le alghe dimagranti e gustarle in vari piatti della cucina italiana in modo da ottenere il massimo dei benefici possibili.

Si trovano sia in fogli sottilissimi che in fiocchi essiccati e per alcune alghe dimagranti non è necessaria la cottura. Si possono far immergere per un po’ di tempo in acqua per poi assaporarle con piatti di mare o minestre di legumi. Si possono anche cuocere in salsa di soia per condire il pesce oppure pietanze a base di carne.

Alghe dimagranti: miglior rimedio

Come abbiamo visto, le alghe dimagranti aiutano a eliminare i chili di troppo e tra le varie tipologie in commercio, la migliore è la spirulina. Proprio a base di questo elemento, vi è un integrator ein compresse che si può consumare come supporto della dieta ed è Spirulina Ultra, una formula made in Italy ricca di notevoli proprietà.

Un prodotto che si compone di 4 funzioni perché stimola il metabolismo bruciando le calorie in più; aiuta a gestire e ad assimilare nel modo migliore i grassi permettendo di eliminarli; smaltisce i carboidrati favorendo un minore apporto calorico e regola il senso di fame permettendo d saziarsi e non eccedere in maniera eccessiva.

Una formula naturale che si può assumere soltanto prima dei pasti principali con il consumo di 1 o 2 compresse da ingoiare con un po’ di acqua che permettono di attaccare, sin da subito, i cumuli di adipe in eccesso. Grazie alle sue proprietà e qualità, è notificato dal ministero della salute come sicuro ed efficace.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formulazione pensata per il benessere di tutti senza controindicazioni e a base di elementi naturali come l’alga spirulina, appunto, che permette di raggiungere gli obiettivi di dimagrimento in poco tempo e che funge sia da ricostituente e sostegno e la gymnema che migliora il metabolismo di carboidrati e lipidi controllando il senso di fame.

Molto facile ordinare Spirulina Ultra perché cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto dove soltanto in questo modo, previo la compilazione dei dati e dopo la telefonata da parte di un operatore per la conferma dell’ordine, è possibile avere 4 confezioni a 49,99€. Le possibilità di pagamento sono varie: da Paypal, la carta di credito e i contanti direttamente al corriere alla consegna del pacco.

