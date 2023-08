Allarme caldo in Italia, bollino rosso in 17 città: la segnalazione del Mini...

Nei prossimi giorni, almeno 17 città saranno contrassegnate dal bollino rosso per quanto riguarda le temperature: l’allarme caldo in Italia diventa sempre più difficile da gestire. Ecco tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

Allarme caldo in Italia, quali sono le città con bollino rosso

L’allarme per le ondate di caldo che stanno travolgendo la Penisola si fa sempre più pressante. Le città con bollino rosso stanno gradualmente, ma costantemente, aumentando e passeranno dalle 12 di lunedì 21 agosto alle 17 di mercoledì 23. Inoltre, stando a quanto indicato dal Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, nessuna città avrà il bollino verde per le temperature.

Stando ai dati relativi alla giornata di lunedì 21 agosto, a essere state segnalate in rosso sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona.

L’allerta arancione per il caldo, invece, è stata assegnata a cinque città: Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia. Con bollino giallo, ossia in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore, ci sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Viterbo. Viterbo, in particolare, passerà ad allerta arancione nelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 agosto mente Campobasso sarà in arancione solo mercoledì.

Temperature in aumento

Le città in arancione che martedì 22 agosto verranno riclassificate con bollino rosso – rischio caldo per tutta la popolazione – aggiungendosi alle 12 che già sono state inserite nel medesimo livello di allerta sono Genova, Milano, Napoli e Trieste. Queste città rimarranno rosse anche il 23 agosto.

Inoltre, Venezia è stata classificata in allerta arancione martedì 22 mentre passerà ad allerta rossa mercoledì 23.

Stando a quanto precisato dal Bollettino del Ministero della Salute, le ondate di caldo si verificano quando vengono registrate temperature che superano le medie stagionali per un lungo periodo di tempo. Spesso, simili fenomeni sono associati a tassi alti di umidità, assenza di ventilazione e/o irraggiamento solare.