Secondo l’ultimo rapporto dell’Arpa Sicilia, l’incendio divampato lo scorso 24 luglio a Palermo avrebbe rilasciato nell’aria valori di diossina fino a 35 volte superiori a quelli massimi. L’allarme dal comune: “Non mangiate carne o uova entro i 4 chilometri dalla discarica da cui è partito l’incendio”.

Allarme diossina a Palermo

Dopo l’incendio divampato lo scorso 24 luglio nella discarica di Bellolampo a Palermo, l’Arpa Sicilia ha reso noto un rapporto allarmante sulla qualità dell’aria: registrati valori di diossina 35 volte superiori a quelli massimi.

In via Inserra, per esempio, il 24 luglio si erano registrati 939 grammi per metro cubo, quando l’allarme di solito scatta dopo i 300 grammi per metro cubo.

L’ordinanza del Comune: “Niente uova e carne”

Il Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza in cui si raccomanda di non consumare carne, latticini, foraggi e uova provenienti in un raggio di 4 chilometri dal sito della discarica di Bellolampo.

Inoltre, il comune del capoluogo siciliano raccomanda di lavare bene la frutta e di mangiarla senza la buccia, almeno per i prossimi 15 giorni.

.

Le aree di interesse

Queste misure precauzionali conivolgono i seguenti quartieri: Cruillas, Cep, Borgo Nuovo, i comuni di Torretta e parte di quello di Capaci.