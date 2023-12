Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo alimentare relativo a due lotti di pesce spada sashimi 50/80 a marchio Lodi, a causa della possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge.

Mercurio nel pesce spada congelato: i numeri dei lotti

I numeri di lotto, come riporta fanpage.it, sono L 1299/2883G17 e L 1299/2883G18, con data di congelamento 08/08/2022 e scadenza 08/09/2025. Il prodotto è dell’azienda Indomaguro Tunas Unggul e confezionato da Lodi Srl, con stabilimento a Governolo di Roncoferraro, Mantova. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il pesce spada con la scadenza e i numeri di lotto indicati e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Altre allerte prodotti alimentari, dal Ministero della Salute

Questo richiamo segue altre allerte alimentari recenti, inclusi i Marron Glaces di Esselunga, le code di gamberi Coop, le patate prefritte Lamb Weston e alcuni formaggi acquistabili presso la catena Penny Market, per una “possibile contaminazione microbiologica (muffa)” evidenziando la necessità di garantire la sicurezza alimentare. Altri prodotti precedentemente ritirati includono broccoli surgelati Cuor di Gelo e il pesto 100% vegetale Biffi, ritirato dai supermercati Esselunga e Coop, perché a rischio allergeni, in particolare per la possibile presenza di lattosio, sottolineando le sfide legate agli allergeni e alla contaminazione microbiologica.