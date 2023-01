Allerta gialla per maltempo a Roma: in arrivo temporali e freddo

Allerta gialla per maltempo a Roma nella giornata di oggi, 17 gennaio: in arrivo temporali e freddo.

La Protezione Civile ha diffuso un bollettino che preannuncia un severo peggioramento meteo e l’arrivo di maltempo diffuso specie sulla Capitale. Insomma, sarà una giornata difficile per chi si sposta in auto e il Messaggero parla di “traffico in tilt già dalle prime ore del mattino”. Cosa attende i romani e i laziali nelle prossime ore?

Allerta gialla per maltempo a Roma

Pioggia per tutto il giorno con la Capitale, in particolare, che stamane si è svegliata “con un forte acquazzone venti abbondanti e temperature in calo comprese tra 8 e 14 gradi”.

E le previsioni spiegano che i forti temporali continueranno anche nelle prossime ore. Questo significa che secondo un modello tristemente noto e Roma, il traffico subirà forti rallentamenti. La Protezione civile del Lazio ha intanto diffuso un avviso di allerta meteo gialla per tutto il territorio regionale con “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Attenzione a vento forte e mareggiate

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Nessuna provincia sarà risparmiata e c’è anche preoccupazione per il forte vento e per le mareggiate sulla costa. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato “l’allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza”.