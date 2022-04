Allerta meteo gialla per giovedì 21 aprile: le 5 regioni a rischio

Per il 21 aprile la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla sui territori di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna.

Allerta meteo per giovedì 21 aprile: rischio di burrasche e precipitazioni massicce su cinque regioni italiane. Sul resto del Paese non ci sono variazioni.

A un mese dallo sbocciare della primavera abbiamo avuto solo un assaggio di questa stagione.

Anche nella giornata di oggi, giovedì 21 aprile, le temperature medie rimarranno piuttosto basse, con accumuli nuvolosi soprattutto al Nord-est.

Per quanto riguarda il Centro-Italia, sono attesi temporali e forti raffiche di vento, a tal punto che la Protezione Civile ha lanciato l’allarme meteo per ben cinque regioni: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

«L’avviso prevede dalle prime ore di giovedì 21 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, dapprima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di giovedì 21 aprile, allerta gialla sull’intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna».