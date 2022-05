Un'allerta meteo gialla per la giornata del 1°maggio 2022 è stata diramata dalla Protezione Civile: ecco quali potrebbero essere le regioni interessate.

Domenica 1 maggio 2022, Festa del Lavoro all’insegna dell’allerta meteo gialla per alcune Regioni d’Italia.

La Protezione Civile ha diramato un comunicato con il quale ha annunciato il rischio di possibili rovesci temporaleschi su alcune zone della Lombardia e delle Marche.

Ecco tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla per la giornata di domenica 1 maggio: quali sono le regioni interessate?

Marche e Lombardia sono le due Regioni italiane interessate dall’allerta meteo gialla, che è stata diramata nella giornata di sabato 30 aprile 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso il sito e i canali social ufficiali.

Maltempo nella giornata di domenica 1 maggio: il comunicato della Protezione Civile

Questo il comunicato ufficiale della Protezione Civile, riguardante l’allerta meteo gialla diramata per la giornata di domenica 1 maggio 2022:

“Per la giornata di Domenica 1 maggio 2022: Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta Gialla: Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura Orientale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica. Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3″.

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 1 maggio 2022 in Italia

Stando a quanto emerge dalle previsioni meteo a livello nazionale, il primo maggio sarà caratterizzato da un’instabilità meterologica piuttosto diffusa quasi ovunque.

Al Nord in particolare il tempo potrebbe essere particolarmente instabile e caratterizzato da temporali alternati a sprazzi di sole.

Al Centro il tempo potrebbe essere alquanto nuvoloso e caratterizzato da fenomeni temporaleschi sparsi, fatta eccezione per le regioni tra Lazio e Molise che dovrebbero godere di un tempo soleggiato.

Per quanto riguarda il Sud, il tempo dovrebbe essere tendenzialmente variabile, anche in questo caso non è escluso che si possa verificare qualche fenomeno piovasco in particolare in Sicilia e in Calabria.