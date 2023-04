Altri tre orsi verranno abbattuti in Trentino dopo la morte di Andrea Papi, l...

A seguito della morte di Andrea Papi, altri tre orsi verranno abbattuti in Trentino: è quanto stabilito dal governatore Maurizio Fugatti.

Il governatore della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che altri tre orsi verranno abbattuti in Trentino dopo la morte di Andrea Papi, sbranato a 26 anni mentre si allenava nei boschi di Caldes, non lontano dalla sua abitazione. Il governatore firmerà una nuova ordinanza per procedere con l’iniziativa, dopo l’abbattimento già disposto dell’esemplare che ha assassinato il giovane.

Altri tre orsi verranno abbattuti in Trentino dopo la morte di Andrea Papi, la decisione di Fugatti

A seguito della morte di Andrea Papi, ucciso da un orso, il Trentino ha deciso di abbattere altri tre esemplari. La notizia è stata annunciata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il governatore ha precisato che a breve firmerà una nuova ordinanza che riguarderà tre orsi considerati problematici. La decisione arriva poco dopo la firma del provvedimento con il quale è stato disposto l’abbattimento del soggetto considerato responsabile della morte del 26enne. La certezza arriverà solo dopo la diffusione dei risultati delle analisi genetiche.

Gli animali verso i quali verrà disposta la nuova ordinanza sono già stati in passato responsabili di attacchi a persone nei boschi del Trentino. La decisione di procedere all’eliminazione degli orsi è stata concordata in occasione di un vertice tra Fugatti e il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, organizzato nella sede del Ministero a Roma. All’incontro, era presente anche il presidente di Ispra Stefano Laprota. Quest’ultimo ha espresso parere favorevole non solo all’abbattimento dell’orso che ha sbranato Papi ma anche a quello degli altri, già fautori del ferimento di alcuni escursionisti.

Il vertice a Roma tra il governatore Fugatti e il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

“Ringraziamo il ministro Pichetto per la sensibilità dimostrata rispetto a questa problematica, con l’auspicio che questo percorso di collaborazione possa avere sviluppi positivi per l’intera comunità trentina oggi ferita e arrabbiata per la morte di un giovane di 26 anni”, ha detto il governatore della Provincia autonoma di Trento a margine dell’incontro.

A quanto si apprende, il ministro ha confermato la piena collaborazione del suo dicastero e ha invitato il governatore Fugatti a condividere le procedure che porteranno all’individuazione dei soggetti considerati potenzialmente pericolosi per l’uomo con Ispra.

Nel corso del meeting romano, tra le opzioni valutate c’è stata anche quella relativa all’organizzazione di un piano di trasferimento di massa di orsi. In questo scenario, qualora dovesse divenire realtà, solo un numero limitato – circa una cinquantina – di soggetti potrebbe rimasto sul territorio.