Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Amadeus avrebbe ricevuto un’offerta “cospicua” per lasciare la Rai alla volta di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi lo starebbe corteggiando in modo serrato.

Da anni, ormai, Amadeus è uno dei volti di punta della Rai. Dal Festival di Sanremo ad Affari tuoi, passando per I soliti Ignoti: Ama riesce a portare al successo qualsiasi format. E’ come se fosse la Maria De Filippi di Viale Mazzini. E’ proprio per questo che Pier Silvio Berlusconi gli avrebbe fatto un’offerta “cospicua” per trasferirsi a Mediaset.

L’indiscrezione su Amadeus e l’offerta Mediaset

A lanciare l’indiscrezione su Amadeus conteso tra Rai e Mediaset è stato Roberto D’Agostino. Su Dagospia si legge:

“Amadeus in volo verso Mediaset? A Viale Mazzini gira da qualche giorno voce che Amadeus, il re Mida della Rai, abbia ricevuto un’offerta piuttosto cospicua da Mediaset per approdare su Canale5 a partire dal prossimo settembre. In caso affermativo, sarebbe un colpaccio colossale pari a quelli di Silvio Berlusconi negli anni Ottanta quando scippava alla Rai volti di punta quali Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado e Raffaella Carrà. Sarà vero?”.

Amadeus pronto a lasciare la Rai?

Davvero Amadeus è pronto a lasciare mamma Rai per approdare a Mediaset? Al momento, non è dato saperlo. Il dubbio c’è, specialmente viste le rivoluzioni che, a partire dallo scorso settembre, hanno riguardato sia il Biscione che Viale Mazzini.