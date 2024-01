A quanto pare Sanremo 2024 sarà l’ultima edizione che vedrà la conduzione di Amadeus, lo ha ribadito nuovamente il presentatore durante un’intervista con il settimanale Chi. Una chiacchierata dove ha avuto modo di parlare anche di altri argomenti, inclusi la sua vita personale ed altri dettagli riguardanti il festival.

Sanremo 2024: l’addio di Amadeus

Tramite il settimanale Chi Amadeus ha avuto modo di parlare di Sanremo 2024, la prossima edizione del festival che segna anche l’addio del presentatore. Anche questa volta ha colto l’occasione per soffermarsi sul divorzio dichiarandosi intenzionato a fermarsi e sottolineando di essere soddisfatto ed onorato per aver raggiunto lo stesso risultato di due leggende della televisione: Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Ma l’intervista non si è interamente incentrata sul suo addio, Amadeus ha anche avuto modo di condividere qualche dettaglio in più su ciò che ha in mente per la prossima edizione del festival, puntando i riflettori soprattutto sul suo rapporto con Fiorello che vede come un fratello. Ha poi aggiunto che voleva sin dall’inizio averlo accanto a lui in questa nuova avventura ma, al contempo, voleva fargli una sorpresa, per questo motivo ha confermato la sua presenza solo quando Amadeus ha rivelato i nomi in televisione.

Una storia personale

Durante l’intervista Amadeus ha anche avuto modo di parlare della sua vita privata e, nel dettaglio, del suo passato, tornando a parlare di quanto a sette anni stava per perdere la vita a causa di una nefrite. Malattia che lo costrinse a passare ben tre mesi in ospedale, i genitori, disperati per la situazione, si rivolsero a Santa Rita da Cascia, di cui da allora sono devoti.

Per questo motivo non sorprende che Amadeus si sia dichiarato un uomo di fede ed una persona che crede nei miracoli. Ha poi ammesso che quando prega lo fa solo per quanto riguarda la salute e mai per il lavoro, cosa che troverebbe irrispettosa. Ha poi ricordato i mesi passati all’ospedale, la situazione era così grave che una volta uscito, per alcuni anni non ha potuto fare sport, sentendosi diverso dagli altri che non avevano problemi di sorta.

L’indiscrezione: e se a sostituirlo fosse Cattelan?

Ospite a Viva Rai 2, Alessandro Cattelan è stato punzecchiato da Fiorello, il quale gli ah chiesto senza tanti giri di parole se potrebbe essere proprio lui a sostituire alla conduzione del festival di Sanremo l’uscente Amadeus. La risposta di Cattelan, che ha fatto sognare migliaia di fan, è stata la seguente:

Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio

Esultante, Fiorello ha quindi detto: