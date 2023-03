Amici 2023, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si baciano dopo "Brivido Felino". Il ballerino: "Giorgia è abituata"

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno riscaldato l'atmosfera con un ballo sensuale: non è sfuggito il bacio dopo l'esibizione.

Nella seconda puntata del serale di Amici del 25 marzo è andato in scena uno dei momenti più attesi e irriverenti. Le tre coppie di coach, Zerbi-Celentano, Cuccarini-Lo e Arisa-Todaro, si sono affrontati nella loro consueta sfida. “Rivincita per voi, ma non vincerete mai”, ha rilanciato il duo Zerbi-Celentano. I primi ad esibirsi sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I due docenti hanno stupito tutti con un ballo sensuale. I risvolti sono stati davvero inaspettati.

Amici, ballo sensuale per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: il bacio finale non sfugge

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno scelto per questa sfida “Brivido Felino” di Mina e Celentano. Il risultato è stata un’interpretazione passionale che è culminata con un bacio. Ha riscosso grande successo in studio anche il fisico di Emanuel Lo che la stessa Maria De Filippi non ha esitato a definire “spaziale”.

Le reazioni dopo il bacio

Maria De Filippi si è rivolta ad Emanuel Lo e ha chiesto: “Di Lorella Cuccarini mi fido ciecamente per suo marito, vorrei solo sapere se lo hai detto a tua moglie”. Il ballerino ha replicato: “Guarda, le ho detto che Maria mi ha costretto (scherza)”. Ha poi aggiunto: “Gliel’ho detto, ma Giorgia è abituata. Dovremmo stare tranquilli”.