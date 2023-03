Amici, Cricca canta "E tu come stai?". Zerbi non apprezza: "Bella la coreografia"

Amici, Cricca canta "E tu come stai?". Zerbi non apprezza: "Bella la coreogra...

La seconda puntata di Amici andata in onda sabato 25 marzo è entrata fin da subito nel vivo. Il primo ad esibirsi nel corso della serata è stato Cricca. L’allievo ha interpretato una sua personale versione di “E tu come stai?”, bellissima canzone tratta dall’omonimo album del 1978.

Il brano che ha ricevuto dei pareri discordanti, non è riuscito a fare il punto contro il suo sfidante, Ramon. Rudy Zerbi, in particolare, non si è mostrato particolarmente entusiasta di questa esibizione: “Bella la coreografia”, ha dichiarato.

Amici, Cricca non viene apprezzato da Zerbi: cosa è successo

Il primo a prendere la parola dopo l’interpretazione di Cricca è stato proprio Zerbi: “Per rispetto nei confronti della maestra Cuccarini, una domanda: posso parlare e dire qualcosa prima che la giuria abbia votato? Il passo a due era bellissimo”. Immediata la risposta di Lorella Cuccarini che non si è tirata indietro: “Lo sappiamo che Cricca ti annoia tanto, però annoi tu me”.

Le reazioni degli altri giudici

È stata poi la volta di Ramon che ha danzato sulle note dei Carmina Burana. Terminate dunque tutte e due le esibizioni è arrivato per il giudice Cristiano Malgioglio di dire la sua: “Cricca, ha fatto una buona performance con un brano difficilissimo, però siccome cerco sempre il pelo nell’uovo, ho pensato che mentre cantava voleva far sentire la sua voce. Avrei voluto più passionalità. Ramon è leggero, è meraviglioso, incredibile. Voto a lui”. Michele Bravi ha invece affermato: “Trovo entrambi molto preparati dal punto di vista tecnico. Cricca hai una vocalità che usi molto bene. Ramon hai un controllo del corpo veramente forte. Devo andare di pura soggettività. Dò il mio punto a Ramon”.