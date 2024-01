Amici 2024 si avvia pian piano verso la fase più calda del talent: il Serale. C’è grande attesa da parte dei fan e sono saltate fuori le prime anticipazioni. Vediamo la data del debutto e i nomi dei giudici.

Amici 2024, anticipazioni Serale: dal debutto ai nomi dei giudici

Grazie alle anticipazioni di Amici rese pubbliche da Blasting News, abbiamo qualche notizia sul Serale del talent di Maria De Filippi. La prima puntata, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda a fine marzo, precisamente sabato 23 marzo 2024, proprio al termine della stagione di C’è posta per te.

Amici 2024, anticipazioni: i giudici verso la conferma

Non solo la data del debutto di Amici 2024, le anticipazioni ci svelano anche i nomi dei tre giudici che dovrebbero essere ufficializzati a breve. Sembra che Maria De Filippi abbia deciso di confermare in toto la squadra dello scorso anno, ossia: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Il primo sembra aver già firmato il contratto, mentre per quanto riguarda il ballerino e il cantante tutto dipenderà dagli impegni che hanno in giro per il mondo.

Amici 2024, anticipazioni: il montepremi

L’allievo che vincerà Amici 2024 conquisterà un montepremi ingente, pari a 150.000 euro in gettoni d’oro. Durante la finale, inoltre, saranno assegnate anche diverse borse di studio, per un valore che va da 10.000 a 50.000 euro.