Amici 22, Alessandra Celentano attacca gli altri prof: "Rischio a causa vostra"

Non ci sta Alessandra Celentano sulla decisione di ritirare le magliette a chi già l'aveva: "Rischio per colpa vostra".

Sta facendo discutere e parecchio la decisione della produzione di Amici 22 di ritirare le maglie dorate a chi l’aveva già ottenuta. Tra quelli che hanno espresso il loro disappunto, in queste ultime ore, c’è anche Alessandra Celentano.

La docente ha attaccato gli altri professori accusandoli di non aver fatto determinate scelte: “Non avete fatto quello che dovevate fare”, è quanto ha affermato la professoressa della scuola diretta da Maria De Filippi.

Amici 22, Alessandra Celentano sbotta contro gli altri professori: “Non avete fatto quello che dovevate fare”

La professoressa, nel commentare la decisione, ha sentenziato: “Per il fatto che non sono stati eliminati allievi che dovevano essere eliminati, e perché non sono state date maglie, io oggi rischio i miei allievi? Voi non avete dato le maglie e non avete fatto quello che dovevate fare”.

Ha poi precisato: “Io mi sono organizzata, ho fatto delle scelte, a partire da Rita e Paky. Ho dato le maglie che dovevo dare e adesso le rischio perché voi non avete fatto le vostre scelte”. Lorella Cuccarini ha risposto di rimando: “Alessandra se sei convinta del valore dei tuoi allievi allora devi stare tranquilla”.

Cosa è successo a questo punto

I docenti, arrivati a questo punto, sono stati chiamati ad esprimersi su quale allievo è stato meritevole di accedere alla fase serale del programma che prenderà il via il prossimo 18 marzo. Tra gli allievi che hanno ottenuto la maglia dorata ci sono Isobel, Maddalena, Federica, Angelina, Mattia, Wax, Aaron, Alessio, Ramon, Piccolo G, Cricca, Samu, Megan, Gianmarco e NDG.