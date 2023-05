Amici 22, completo azzurro per Maria De Filippi nella semifinale: c'è un motivo

Classe, eleganza, sobrietà… Maria De Filippi si è da sempre distinta per i suoi outfit semplici che la rendono inconfondibile, senza mai scadere nel banale. Eppure chi avrà assistito alla semifinale di Amici andata in onda sabato 6 maggio, non avrà potuto fare a meno di notare che la conduttrice ha indossato un completo dal colore alquanto insolito e non si tratterebbe di una scelta affatto casuale.

MARIA DE FILIPPI CHIUDE IL SABATO SERA DELLA STAGIONE La semifinale di #Amici22 chiude il sabato sera della stagione con 4 milioni di telespettatori pari al 27% di share. #AscoltiTv pic.twitter.com/qiY7ngb0DT — Cristian 💙 3 💙 (@yosoyelfanal) May 7, 2023

Amici 22, look di Maria De Filippi: il significato del colore del completo della conduttrice

Torniamo dunque al principio: perché Maria De Filippi ha scelto proprio un completo azzurro per la semifinale di Amici? Stando a quanto riporta Gossipetv, dietro a ciò c’è un significato ben preciso. L’azzurro sarebbe nientemeno che legato ai colori sociali del Napoli che ha conquistato lo scudetto lo scorso giovedì 4 maggio a 33 anni di distanza, un evento dunque di una portata straordinaria che ha unito l’Italia da nord a sud e non solo.

L’indizio dietro alla data di registrazione

Se ciò non bastasse, è stato evidenziato un ulteriore dettaglio che ci dice una volta più su come potrebbe non esserci stato nulla di casuale. La registrazione della puntata, contrariamente a quanto avviene di solito, non è stata effettuata giovedì, bensì sabato. Insomma, una scelta che ci racconta di come anche Maria De Filippi potrebbe aver voluto omaggiare il Napoli in questo modo speciale.