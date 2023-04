Amici 22, quinto eliminato: la reazione dopo la puntata

La quinta puntata del serale di Amici ha portato ad un eliminazione molto sofferta. Il pubblico ha scatenato una nuova polemica sui social network.

Amici 22, quinto eliminato: la reazione di protesta del pubblico

La quinta puntata del serale di Amici, andata in onda sabato 15 aprile, ha visto arrivare al ballottaggio finale due personaggi molto amati di questa edizione, ovvero Federica e Ramon. Inizialmente il ballottaggio comprendeva anche Cricca, che è stato salvato. Ad essere eliminata è stata la cantante. “Me lo immaginavo” ha commentato subito Federica, dopo il verdetto, per poi ringraziare Maria De Filippi. La cantante ha detto ai suoi amici che sentirà la sua mancanza e che è contenta di aver passato tutti questi mesi insieme a loro. Grande commozione da parte dei suoi compagni di avventura, in modo particolare da parte della sua amica Angelina. I compagni di Federica le hanno fatto un grande applauso e l’hanno stretta in un abbraccio. Un momento di amicizia e di commozione per questa eliminazione che non è piaciuta al pubblico.

Amici 22, tante polemiche in questo serale

Sui social si è scatenata una nuova protesta dopo il verdetto. Secondo molti spettatori, la ragazza non meritava di uscire. Gli utenti di Twitter sostengono che Federica fosse un elemento più valido rispetto all’altro cantante, Cricca. Le eliminazioni quest’anno hanno spesso scatenato delle polemiche. Il pubblico spesso non è d’accordo con quello che sta succedendo nelle puntate del serale, con le decisioni dei giudici e con il regolamento. Tra le uscite più contestate quelle dei ballerini di hip-hop Alessio e Samu. Secondo molti erano due ragazzi che meritavano di rimanere nella trasmissione. Lo stesso discorso per Federica, che è sempre stata molto amata dal pubblico.