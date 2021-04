Amici, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: “Stai zitto, sei solo un rompip***e”

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono a lungo punzecchiati al serale di Amici.

Parole dure tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nella quarta puntata del serale di Amici 2021, andata in onda sabato 10 aprile. Le rispettive squadre si sono scontrate al secondo round e i due maestri di canto hanno fatto scintille in più momenti. Vedute totalmente differenti in merito alle doti dei concorrenti in gara e anche qualche frecciatina a livello personale.

Il battibecco tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

L’accesa querelle tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi è avvenuta nel corso della sfida tra Aka7even e Sangiovanni. Il maestro di canto ha fortemente criticato l’allievo della squadra avversaria. Parole che non sono andate giù alla conduttrice radiofonica. “Noi siamo buoni con te, mentre tu sei solo un rompip***e”, ha detto. Poi ha fatto i complimenti all’altro concorrente. “Sono fortissimi entrambi. Io non ho bisogno di denigrarne uno.

Non hai stile, stai zitto una volta“.

La discussione è andata avanti per le lunghe, coinvolgendo temi non esattamente relativi al canto. Anna Pettinelli ha addirittura accusato Rudy Zerbi di rovinare il clima della trasmissione con i suoi commenti. I due si sono punzecchiati per diversi minuti, finché la conduttrice Maria De Filippi non ha messo fine al battibecco procedendo con la puntata.