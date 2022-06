Carola Puddu ha svelato quale è stato il suo complesso, spiegando che si è rivolta ad uno specialista per una paura che la tormentava.

Carola Puddu, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata su YouTube sul canale Lea Ballerina, ha svelato quale è stato il suo complesso e come è stata tormentata da una paura per diverso tempo.

Amici, Carola Puddu e il percorso terapeutico

Carola Puddu è stata una delle ballerine più amate della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata su YouTube sul canale Lea Ballerina, ha parlato del percorso intrapreso dopo questa meravigliosa esperienza e delle difficoltà che ha riscontrato in passato. Prima di arrivare ad Amici, Carola ha studiato all’accademia de L’Opera di Parigi. Aveva avuto un brutto infortunio al ginocchio, che l’aveva segnata profondamente dal punto di vista psicologico.

“Ho fatto un percorso terapeutico perché è stato un trauma e avevo comunque sempre paura di farmi sempre male” ha spiegato la ballerina.

Amici, Carola Puddu svela il suo complesso: “Presi due taglie di seno”

Nello stesso periodo ha combattuto anche contro un complesso che riguardava il suo aspetto fisico, nato per alcune affermazioni della sua insegnante. “Per una questione ormonale presi due taglie di seno. Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle.

Questo è stato il mio grande complesso” ha raccontato Carola Puddu. Per quanto riguarda il suo rapporto con Alessandra Celentano, che ha sempre creduto in lei, ha spiegato che la prof la metteva in riga. “Lei però mi ha capito, ha capito subito che io sono un po’ fissata” ha aggiunto.

Carola e Luigi: il rapporto

Carola, durante l’intervista, non ha parlato di Luigi Strangis, con cui ha avuto un legame speciale.

La ballerina si è dichiarata al ragazzo, ammettendo di essersi innamorata. Il cantante, però, non ricambiava il suo sentimento e ha spiegato che provava solo grande affetto. Molti fan hanno sperato che fuori dalla scuola i due potessero avvicinarsi, ma l’amore non è sbocciato.