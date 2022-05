Carola Puddu, il gesto per Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici: fan emozionati come non mai.

Carola Puddu, ex talento di Amici di Maria De Filippi, ha messo a segno un gesto molto bello nei riguardi di Luigi Strangis. Il tutto è andato in scena sui social, poco dopo la finale del programma, la stessa che ha visto la vittoria del cantante.

Carola Puddu: il gesto per Luigi Strangis

Amici 21 è giunto a conclusione e ha visto la vittoria del cantante Luigi Strangis. Appena la diretta del Serale del programma di Maria De Filippi si è chiusa, l’ex talento Carola Puddu ha fatto una bellissima dedica all’ex compagno d’avventura. La ballerina ha condiviso una foto che la ritrae abbracciata a Luigi. A didascalia si legge: “Vinci“.

Un momento che resterà nel cuore

Non si tratta di un semplice messaggio.

Carola, infatti, ha condiviso un attimo del confronto che hanno avuto in casetta, poco dopo la sua eliminazione. Prima di lasciare per sempre Amici 21, la Puddu ha abbracciato Luigi e, all’orecchio, gli ha sussurrato: “Vinci“. Si tratta della stessa sera in cui la ballerina ha confessato a Strangis di essersi innamorata di lui.

Carola innamorata di Luigi

Dopo la sua eliminazione, Carola è stata ospite di Verissimo e ha parlato del suo amore per Luigi.

“Credo che l’amore, in questa circostanza, non debba per forza essere una storia d’amore. Certi legami non hanno bisogno di trasformarsi in una storia d’amore romantica. L’amore vero e incondizionato significa esserci per questa persona, anche quando lui mi disse ‘Io non sento niente per te’, è comunque sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene, lui è stato il mio punto di riferimento“. Adesso che Amici è finito continueranno la loro bellissima amicizia? Staremo a vedere.