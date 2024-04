Amici, Holy Francisco pazzo di Nicholas Borgogni: il commento non sfugge ai fan.

Holy Francisco, ex allievo di Amici, ha espresso un apprezzamento per Nicholas Borgogni, uno degli ultimi eliminati dalla scuola di Maria De Filippi. Il commento del cantante non è passato inosservato.

Amici, Holy Francisco: la confessione su Nicholas

L’ultima puntata del Serale di Amici ha visto l’eliminazione di Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. I due ballerini sono tornati alla vita reale e hanno ripreso a pubblicare contenuti quotidiani sui social. L’ultimo video di Giovanni ha attirato la curiosità di un ex allievo, ossia Holy Francisco.

Amici: Holy Francisco fan di Nicholas Borgogni

Giovanni ha pubblicato un video che lo ritrae insieme all’amico Nicholas. Tra i tanti commenti spunta quello di Holy Francisco, che pare apprezzare particolarmente Borgogni:

“L’ultimo video mi fa dubitare della mia eterosessualità“.

Tesse ha replicato facendosi grasse risate.

Amici: tutti pazzi per Nicholas e Giovanni

Il video di Giovanni in coppia con Nicholas ha riscosso un grande successo. Non solo Holy Francisco, tanti altri volti di Amici hanno commentato il filmato: da Raimondo Todaro a Francesca Tocca, passando per Mattia Zenzola e Umberto Gaudino. Tesse e Borgogni hanno lasciato la scuola di Maria De Filippi, ma di certo riusciranno a costruirsi una carriera di tutto rispetto.