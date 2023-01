Amici, Maria De Filippi con la camicia stellata: marca e prezzo

La prima puntata di Amici al ritorno dalle vacanze di Natale ha sorpreso i telespettatori con due eliminazioni bomba.

Ad attutire la delusione dei fan è stata Maria De Filippi, che si è presentata in studio con un look impeccabile. A catturare l’attenzione è stata soprattutto la camicia stellata: vediamo marca e prezzo.

Maria De Filippi con la camicia stellata

Maria De Filippi, da anni ormai, è diventata una vera e propria icona di stile. Mentre a C’è posta per te sfoggia look sofisticati, ad Amici preferisce indossare outfit casual. Nella prima puntata del talent post vacanze di Natale, la conduttrice ha scelto un pantanole nero con abbinata una camicia stellata che ha immediatamente catturato l’attenzione delle fashion addicted.

Che marca è la camicia di Maria De Filippi?

Maria, come accaduto in altre occasioni, ha scelto di affidarsi nelle mani della maison Yves Saint Laurent. La camicia stellata, in 100% seta, ha una vestibilità morbida. Presenta colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni e orlo arrotondato. A fare da padrone sono le stelle nere realizzate in materiale diverso. La De Filippi ha abbinato il capo ad un paio di jeans scuri a zampa e stivali neri.

Quanto costa la camicia di Maria De Filippi?

La camicia stellata sfoggiata da Maria dentro ai jeans per metà con l’altra metà fuori ha un prezzo da urlo. Sui siti della moda del lusso, il capo firmato da Yves Saint Laurent è in vendita alla ‘modica’ cifra di 890 euro.