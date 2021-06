Amici, Rosa e Deddy si sono lasciati: i motivi dell’addio

Dopo mesi di silenzio sui social Rosa Di Grazia ha confermato la fine della sua storia con Deddy.

A un mese dalla fine della sua relazione con Deddy – sbocciata ad Amici di Maria De Filippi – Rosa Di Grazia ha spiegato perché la sua relazione con il cantante è naufragata.

Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati

Rosa Di Grazia ha annunciato via social la fine della sua relazione con Deddy, sbocciata ad Amici di Maria De Filippi.

In tanti avevano intuito che tra i due la storia fosse finita e la ballerina ha dichiarato di aver aspettato circa un mese prima di parlarne perché per lei la sua storia con Deddy sarebbe stata importante. Una volta usciti dal programma i due non sarebbero riusciti a trovare un equilibrio per continuare a stare insieme: “La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante.

Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“, ha dichiarato Rosa, e ancora: “Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Rosa Di Grazia dopo Amici

Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi Rosa Di Grazia ha espresso il desiderio di concentrarsi unicamente sulla sua grande passione per la danza.

A proposito della fine della sua storia con Deddy ha chiesto dunque ai fan di rispettare il suo silenzio e di comprendere il suo desiderio di concentrarsi unicamente su se stessa: “Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!”.

Rosa Di Grazia e Alessandra Celentano

Ad Amici Rosa si è più volte scontrata con la professoressa Alessandra Celentano. Una volta terminato il programma la ballerina ha dichiarato di non voler dare peso alle parole dell’insengnante, per lei liberla di pensarla come vuole: “Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”, ha confessato Rosa.