Conferme ufficiali a riguardo almeno per il momento non ce ne sono, ma nelle ultime ore è apparsa online una segnalazione che fa riferimento ad una presunta nuova frequentazione di Sangiovanni dopo la fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile.

Sangiovanni avvistato con una nuova ragazza: la segnalazione

A riportare questo avvistamento è stata la regina del gossip Deianira Marzano, che non ha però visto con i suoi occhi Sangiovanni in dolce compagnia, ma si è semplicemente limitata a riportare il messaggio di una sua follower che avrebbe ricostruito alcune recenti mosse social del cantante di Farfalle. Si tratta di poche e semplici parole riportate da una delle seguaci dell’influencer (sempre a caccia dell’ultimo scoop) che però avrebbe ricevuto in queste ore molti altri messaggi simili. Ecco dunque il dm riportato da Deianira Marzano, che ha a sua volta tenuto a specificare come esso vada preso con le pinze:

Lui ha appena messo un post sul suo viaggio in Giappone dove si vede chiaramente che non stava facendo colazione da solo in stanza. Dunque quando tutti i suoi famigliari sono andati a vedere la sua ex fidanzata Giulia all’evento per Carla Fracci, lui stava in Giappone con la nuova fiamma Alessia.

Giulia Stabile frequenta Diego Lazzari?

Nel frattempo, sul sito Webboh si parla di un’altra segnalazione: si dice infatti che la ex di Sangiovanni, Giulia Stabile, sia stata pizzicata a Ponza in compagnia del noto tiktoker Diego Lazzari. Anche in questo caso non si hanno conferme di sorta rispetto alla possibile relazione in corso tra i due.