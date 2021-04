Amici serale ultima puntata Enula eliminata: dopo l’eliminazione, Enula è tornata dal fidanzato famoso

Dopo l'eliminazione da Amici 2021, la bella Enula è tornata dal suo fidanzato famoso: ecco di chi si tratta

La giovane artista Enula è stata eliminata nell’ultima puntata del Serale di Amici 2021. Tuttavia l’ex finalista di Amasanremo non ha fatto subito ritorno nella sua Milano, ma si è fermata a Roma. Qui infatti vive il suo bello quanto noto fidanzato…

ovverosia Leo Gassmann, figlio dell’assai popolare Alessandro ed ex volto di X Factor nonché vincitore della Nuove Proposte a Sanremo 2020 .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Enula e Leo stanno insieme da un po’ di tempo.

Prima che la cantante diventasse anche lei nota grazie al talent di Maria De Filippi, era infatti stata paparazzata insieme a lui come una misteriosa fidanzata dal nome di Anna. Al momento la coppia non è ancora uscita ufficialmente allo scoperto, ma in uno dei suoi recenti post Enula è apparsa in compagnia del cagnolino di Leo Gassmann.

ENULA CHE ENTRA STANDO CON LEO GASSMAN, TIRA UN PALO AD ESA, SI LIMONA ALE HORSE, ESCE E TORNA DA LEO GASSMAN REGINA INSEGNAMI#Amici20 pic.twitter.com/KF6G195Ie2 — . a l e s s i a . 🦋🥑 (@alebohred) April 11, 2021