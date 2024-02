Nell’ultima puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi, dopo un’estenuante discussione tra i professori, è stato svelato il numero complessivo delle maglie del Serale. Due allievi saranno eliminati.

Amici, svelate le maglie del Serale: due eliminazioni

Durante l’ultimo daytime di Amici, è stato svelato il numero complessivo delle maglie per il Serale. Al momento, sono otto gli allievi che hanno ottenuto il pass per la fase più bella e difficile del programma. Stiamo parlando di: Dustin, Gaia, Marisol e Lucia per il ballo e Holden, Martina, Petit e Mida per il canto.

Amici: 15 allievi andranno al Serale

Per il momento, nella scuola di Amici ci sono 17 allievi. Le maglie disponibili per il Serale sono 15, quindi due ragazzi saranno eliminati, mentre altri 7 riceveranno il pass per giocarsi la vittoria del talent.

Amici: i 7 papabili allievi che riceveranno la maglia

Tra gli allievi di Amici che non hanno ancora ottenuto la maglia del Serale ce ne sono alcuni che rischiano più degli altri. Stiamo parlando di Nicholas e Giovanni per il ballo, Ayle, Nahaze e Kia per il canto. Ancora i prof non hanno deciso i nomi dei due eliminati, ma è chiaro a tutti che i due allievi che dovranno lasciare la scuola sono tra questi cinque.