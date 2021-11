Ancona, uomo trovato morto nel suo appartamento: era positivo al Covid

Un uomo di 69 anni è morto nella sua camera da letto per un improvviso malore: a lanciare l'allarme il familiare che lo ha trovato senza sensi.

Tragedia ad Ancona, dove nella giornata di mecoledì 24 novembre 2021 un uomo di 69 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento. Secondo quanto appreso sarebbe anche stato positivo al Covid.

Uomo trovato morto ad Ancona

I fatti hanno avuto luogo nel pomeriggio in un’abitazione in corso Amendola, nei pressi del quartiere Adriatico.

Secondo quanto ricostruito ad effettuare il drammatico rinvenimento sarebbe stato un familiare dell’uomo che, dopo averlo trovato in camera da letto privo di sensi, ha allertato i sanitari del 118.

Giunti sul posto con un’automedica e un mezzo della Croce Gialla del capoluogo marchigiano, costoro non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo avvenuto per un improvviso malore sopraggiunto qualche ora prima.

Stando a quanto appreso, la vittima soffriva di patologie pregresse ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare ciò che è poi accaduto.

Sarebbe anche stata positiva al Covid, che potrebbe aver acuito le malattie già in corso.

Uomo trovato morto ad Ancona: indagini in corso

Intanto sono ancora in corso le indagini per capire cosa abbia causato il decesso dell’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità se non la sua età. Non è noto se la magistatura disporrà l’autopsia sul suo corpo oppure no.