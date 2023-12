Lutto nel mondo del cinema internazionale: Andre Braugher è morto all’età di 61 anni. A rendere pubblica la triste notizia e le cause della sua scomparsa è stata la sua agente Jennifer Allen.

Andre Braugher è morto: addio all’attore americano

Raggiunta dall’Associated Press, l’agente Jennifer Allen ha dato una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. L’attore Andre Braugher è morto all’età di 61 anni. Famoso per il ruolo nel film Glory – Uomini di gloria del 1989, accanto a Morgan Freeman e Denzel Washington, era noto anche per le serie Homicide e Brooklyn nine-nine.

Com’è morto Andre Braugher?

L’agente Jennifer Allen ha spiegato che Andre Braugher è morto all’età di 61 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia. La donna non ha aggiunto altri dettagli, per cui non conosciamo la patologia che l’ha portato al decesso. L’attore lascia la moglie Ami Brabson, al suo fianco da oltre 30 anni, e tre figli.

Chi era Andre Braugher?

Classe 1962, Andre Braugher è nato a Chicago. Dopo aver frequentato la Juilliard School, nel 1989 ha debuttato in tv con la serie Kojak e al cinema con Glory – Uomini di gloria. La sua carriera ha così preso il via. Tanti i titoli di successo che l’hanno visto in scena, come: Schegge di paura, City of Angels, I Fantastici 4, Silver Surfer, Homicide, Thief, Brooklyn Nine-Nine e She Said. Con Homicide e Thief ha conquistato l’Emmy come migliore attore protagonista, mentre con Brooklyn Nine-Nine ha vinto due Golden Globe.