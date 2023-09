Anna Tatangelo ha fatto una diretta Instagram con il figlio Andrea D’Alessio, conquistando tutti i fan. I due hanno parlato anche di Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è a Milano per la Settimana della Moda, ma ha trovato il tempo di partecipare ad una diretta Instagram del figlio Andrea D’Alessio, in cui si sono fatti domande reciproche e hanno risposto a quelle dei follower. Il 13enne non ha perso l’occasione di fare qualche battuta quando gli è stato chiesto da chi ha preso gli occhi azzurri. “Dall’idraulico” ha risposto, per poi precisare che era uno scherzo, svelando che la nonna e la zia hanno gli occhi azzurri. Anna Tatangelo ha ironizzato quando i follower hanno sottolineato la somiglianza tra di loro. “Il mondo in cui canta papà è un modo suo che può piacere o non può piacere, a me personalmente non mi fa impazzire, mi piace, perché le canzoni le so ed è mio padre… Però mia mamma mi piace molto di più il genere, molto rilassante” ha dichiarato Andrea, parlando della musica dei suoi genitori. “Ma questo non è vero, poi magari stai in diretta con lui e dici la stessa cosa a lui, dai!” ha subito risposto Anna Tatangelo.

“Mi piacciono le canzoni di papà, io le so tutte, ma comunque preferisco come canta mamma. Ma a mio padre gli voglio sempre tanto bene” ha precisato Andrea D’Alessio, mentre la madre ha fatto il gesto del naso allungato, simbolo delle bugie di Pinocchio. Il 13enne ha svelato che vorrebbe diventare un modello e ha aggiunto che ama il tennis. “Al momento però mi sto impegnando per diventare modello” ha spiegato sul suo profilo Instagram. Anna Tatangelo ha ricordato al figlio come dovrebbe usare i social, sottolineando che non dovrebbe parlare delle sue fidanzate e che non dovrebbe rispondere a domande sui suoi genitori. Ha poi aggiunto che il figlio è un bravissimo ragazzo, che parla benissimo l’inglese, che è musicale ma non canta perché si vergogna e che è molto testardo.