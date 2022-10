Andrea Damante, i tradimenti a Giulia De Lellis: “Ha spaccato tutto quando lo ha scoperto”

Andrea Damante ha svelato per la prima volta alcuni discussi retroscena sul suo addio a Giulia De Lellis.

Ospite a Emigratis Andrea Damante ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sul suo addio a Giulia De Lellis e, senza imbarazzo di alcun tipo, ha svelato anche qualche sarebbe stata la reazione dell’influencer dopo aver scoperto i suoi numerosi tradimenti.

Andrea Damante: i tradimenti

Che la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia finita anche a causa dei numerosi tradimenti di lui ai danni dell’influencer è cosa nota e la stessa Giulia ha scritto un libro dedicato alla vicenda che ha intitolato Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza. A quasi due anni dalla loro definitiva rottura (oggi lei è legato a uno degli ex migliori amici di Damante, Carlo Gussali Beretta) il dj ha svelato a Emigratis alcuni retroscena sul suo addio alla cantante:

“Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no.

Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato.

Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto.”

L’influencer commenterà quanto affermato dalla sua storica ex fiamma? Per il momento sembra che Giulia abbia ritrovato la serenità accanto a Carlo Gussali Beretta e che quello tra lei e Damante resti solo un lontano ricordo.