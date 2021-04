Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: amicizia finita a causa di Giulia Salemi?

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli non si sentono da circa un mese: cos'è successo tra i due ex gieffini?

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli avevano instaurato una bellissima amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia oggi, a riflettori spenti, pare non si sentano più da oltre un mese. A raccontare il tutto è stato proprio l’ex tronista ai microfoni di “Casa Chi”, ricordando il loro ultimo incontro negli studi di Verissimo.

Precisando che tra lui e Pierpaolo non è successo nulla di particolare, l’ex gieffino ha sottolineato come si siano semplicemente allontanati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GF VIP 5❤️ (@grandefratellovip_fp)

Stimolato dalle domande dai giornalisti, Andrea ha anche svelato che l’ultimo messaggio WhatsApp è proprio il suo.

In esso chiedeva a Pier di vedersi, ma quest’ultimo non gli ha mai risposto. “Non sono una persona che rincorre gli altri”, ha infine concluso Croccantino, lasciando dunque aperta la domanda sul perché l’ex Velino non gli abbia mai risposto. Dietro all’oscura faccenda potrebbe forse nascondersi in qualche modo l’ombra di Giulia Salemi?

Ricordiamo che quando Zelletta conquistò la finale del GF Vip con il 3% dei voti, su Twitter l’influencer italo-persiana aveva messo alcuni like ai commenti ironici riferiti proprio alla bassa percentuale.

Lo stesso Andrea aveva poi commentato amaramente questo suo gesto proprio un mese fa, evento che potrebbe dunque aver scatenato il risentimento tra lui e il modello di Maratea.