Andrea Zelletta uscito dal GF Vip perché positivo al Covid: “Gli autori non vogliono che io lo dica”

Andrea Zelletta ha svelato per la prima volta i motivi che lo spinsero ad allontanarsi temporaneamente dalla casa del GF Vip.

Ospite al GF Vip Party condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, Andrea Zelletta ha rivelato per la prima volta i motivi che lo avrebbero spinto ad allontanarsi temporaneamante dalla casa del GF Vip 5 senza fornire spiegazioni.

Andrea Zelletta: i motivi della sua temporanea uscita al GF Vip

A quasi un anno di distanza dal suo ingresso nella casa del GF Vip 5 Andrea Zelletta ha confessato per la prima volta i motivi che lo avrebbero spinto a lasciare la casa del reality show. All’epoca i motivi del suo temporaneo ritiro dal programma non vennero annunciati pubblicamente e una volta rientrato nel reality show Zelletta fu invitato a non menzionaare nulla di ciò che avesse visto o sentito all’esterno (regola che lui infranse, sollevando una marea di polemiche).

Ospite al programma GF Vip Party condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi, l’influencer ha confessato per la prima volta che sarebbe uscito perché risultato positivo a uno dei tamponi per il Covid19.

“Allora anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco“, ha dichiarato, e ancora: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi.

Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.

Andrea Zelletta: il test

Naturalmente il test risultò poi essere un falso positivo e per questo Andrea Zelletta è potuto rientrare senza problemi nella casa del GF Vip, dove ha concluso l’edizione insieme agli altri concorrenti.

“Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”, ha chiesto il fidanzato di Natalia Paragoni a tal proposito.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Una volta uscito dalla casa del GF Vip Andrea Zelletta è tornato insieme a Natalia Paragoni, la fidanzata a cui ha chiesto la mano con un prezioso anello di fidanzamento. I due per il momento non hanno confermato né smentito la notizia delle loro nozze ma in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di sapere se presto per i due ci saranno novità!