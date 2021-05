Andrea Zenga, imprevisto a casa di Rosalinda Cannavò: “Non siamo molto fortunati”

Andrea Zenga ha raccontato sul suo account Instagram l’imprevisto avvenuto a casa di Rosalinda Cannavò mentre la coppia stava cucinando.

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sbocciata nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip prosegue e la giovane coppia ha recentemente festeggiato i primi due mesi insieme. In questo contesto, tuttavia, i due ex concorrenti del GF Vip si sono resi protagonisti di una piccola disavventura raccontata sui social.

Andrea Zenga, imprevisto a casa di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno festeggiato i primi due mesi della loro relazione e sono riusciti anche a non farsi travolgere da un recente scherzo organizzato dal programma Le Iene.

Il rapporto della coppia diventa sempre più forte tanto da aver spinto Rosalinda Cannavò a trasferirsi in un appartamento a Milano, dopo aver trascorso un periodo di tempo a casa del fidanzato.

Nonostante vivano attualmente in due abitazioni separate, tuttavia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò passano molto tempo insieme e, talvolta, si cimentano nell’arte della cucina.

A questo proposito, la coppia ha recentemente deciso di avviare una diretta mentre si dedicava alla preparazione di un tiramisù light. Le cose, però, non sono andate esattamente come previsto. Andrea Zenga, infatti, ha raccontato: “Niente ragazzi, non siamo molto fortunati con le dirette sui dolci perché si è bloccata ma sono riuscito a salvarla… quindi, la trovate nella mia griglia profilo”.

Andrea Zenga, la preparazione del tiramisù light

Nelle stories apparse sul suo account Instagram, Andrea Zenga ha esibito con soddisfazione il tiramisù light preparato e ha, poi, scelto di condividere con i suoi followers quanto accaduto nel corso della preparazione del dolce, avvenuta a casa della fidanzata.

Sottolineando l’espressione contrariata dell’attrice, il ragazzo ha mostrato agli utenti il caos che aveva disseminato in cucina, ammettendo: “Situazione tavolo: molto male… ho sporcato un pochetto ma adesso pulisco”.

Andrea Zenga, la prossima diretta su Instagram

Intanto, Andrea Zenga, che recentemente ha manifestato il proprio desiderio di partecipare – in futuro – a una trasmissione sportiva, ha annunciato che ospiterà presto un famoso calciatore, in una delle sue prossime dirette Instagram.

In merito all’importante annuncio, tramite le stories di Instagram, il figlio di Walter Zenga ha spiegato: “Venerdì 14, alle 22:00, è confermata la diretta con mio papà e stavolta ci sarà un super ospite che io sono emozionatissimo di ricevere perché è un ex calciatore molto molto famoso quindi sono contentissimo”.